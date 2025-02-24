أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 25217 في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

ومن خلال السطور التالية تستعرض بوابة “فيتو” المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية.

معلم مادة اللغة العربية محافظة اسوان بالإداراتيين التعليميتين (ادفو -كوم امبو)

معلم مادة اللغة العربية محافظة الأقصر بالإدارات التعليمية (القـــــرنه - البياضية -الطود)

معلم مادة اللغة العربية محافظة قنا بالإدارات التعليمية (دشنا -قوص-قنا)

معلم مادة اللغة العربية محافظة سوهاج بالإدارات التعليمية (جرجا -المنشأة -دار السلام -طما -المراغة -سوهاج)

معلم مادة اللغة العربية محافظة أسيوط بالإدارات التعليمية (ديروط -منفلوط -القوصية -البدارى -الفتح)

معلم مادة اللغة العربية محافظة المنيا بالإدارات التعليمية (ملوى -سمالوط -ابوقرقاص -مطاى -العدوة)

معلم مادة اللغة العربية محافظة بني سويف بالإدارات التعليمية ( الفشن -الواسطى - اهناسيا -سمسطا -ناصر)

معلم مادة اللغة العربية محافظة الفيوم بالإدارات التعليمية(سنورس -طامية -شرق الفيوم -يوسف الصديق -أبشواى)

معلم مادة اللغة العربية محافظة جنوب سيناء بالإداراتيين التعليميتين (سانت كاترين -نويبع)

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية، فيتو



معلم مادة اللغة العربية محافظة البحر الأحمر بالإدارة التعليمية (الغردقة)

معلم مادة اللغة العربية محافظة دمياط بالإداراتيين التعليميتين (كفر سعد -دمياط الجديدة)

معلم مادة اللغة العربية محافظة مطروح بالإدارات التعليمية (برانى -البنجر -السلوم -سيوة)

معلم مادة اللغة العربية محافظة الدقهلية بالإدارات التعليمية(بلقاس -ميت غمر -أجا -السنبلاوين)

معلم مادة اللغة العربية محافظة كفر الشيخ بالإدارات التعليمية (الحامول - شرق كفر الشيخ -قلين -غرب كفر الشيخ - سيدي سالم )

معلم مادة اللغة العربية محافظة البحيرة بالإدارات التعليمية (ابو المطامير -كوم حمادة -مركز دمنهور -بندر كفر الدوار -مركز كفر الدوار -النوبارية -وادى النطرون)

معلم مادة اللغة العربية محافظة الإسكندرية بالإدارات التعليمية (شرق الإسكندرية -العامرية -برج العرب -العجمى -المنتزة أول -المنتزة ثان)

معلم مادة اللغة العربية محافظة الغربية بالإدارات التعليمية (شرق المحلة -قطور -غرب المحلة)

معلم مادة اللغة العربية محافظة المنوفية بالإدارات التعليمية (أشمون -شبين الكوم -منوف -قويسنا- بركة السبع -تلا -الشهداء -السادات)

معلم مادة اللغة العربية محافظة الإسماعيلية بالإدارات التعليمية (القنطرة غرب -ابو صوير- فايد )

معلم مادة اللغة العربية محافظة الشرقية بالإدارات التعليمية (بلبيس -فاقوس - منيا القمح- شرق الزقازيق -صان الحجر - الصالحية الجديدة )

معلم مادة اللغة العربية محافظة القليوبية بالإدارات التعليمية (شبين القناطر -شرق شبرا -طوخ -الخانكة -الخصوص -غرب شبرا الخيمة -قليوب -القناطر الخيرية )

معلم مادة اللغة العربية محافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (اوسيم -البدرشين -العياط -الحوامدية -الصف -اطفيح -الواحات البحرية -منشأة القناطر -كرداسة)

معلم مادة اللغة العربية محافظة القاهرة بالإدارات التعليمية (منشأة ناصر- المرج -الزاوية -دار السلام -المقطم -التبين -عين شمس -البساتين -حلوان)

مواعيد لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية

وأوضح الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 14 مارس 2025 حتى 27 مارس 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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