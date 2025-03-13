الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

إصابة عامل إثر سقوطه من أعلى سقالة في قنا

إسعاف
إسعاف

أصيب حداد اليوم الخميس إثر سقوطه من أعلى سقالة من الطابق الرابع خلال عمله داخل منزل بجوار أحد البنوك بمدينة قفط، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة شخص إثر سقوطه من الطابق الرابع في مدينة قفط.

وبعد الفحص تبين إصابة ش.ر.ع، يبلغ من العمر 40 عامًا، من قرية الكلالسة في قوص، حداد خلال عمله داخل منزل بمدينة قفط وهو أعلى السقالة سقط من الطابق الرابع مما أصيب باشتباه في كسر العمود الفقري.

وتم نقله إلى مستشفى قفط لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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