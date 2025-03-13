حبس مالك محل بتهمة حيازة مواد مخدرة بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بحبس مالك محل بتهمة حيازة مواد مخدرة في مدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

حبس مالك محل بمدينة 6 أكتوبر بحيازة مواد مخدرة

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط مالك محل بمدينة 6 أكتوبر، في حيازة مواد مخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.