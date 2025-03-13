سمير كمونة يكشف سبب رفضه الانتقال إلى برشلونة

كشف سمير كمونة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، عن تفاصيل اختياره الاحتراف في صفوف كايزرسلاوترن الألماني، رغم تلقيه عروضًا من أندية أوروبية كبرى، من بينها برشلونة الإسباني، بروسيا دورتموند الألماني، وأولمبياكوس اليوناني.



وأوضح كمونة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قرار الانتقال إلى الدوري الألماني جاء بعد دراسة متأنية من الكابتن صالح سليم، رئيس النادي الأهلي آنذاك، الذي أوفى بوعده له بالسماح له بالاحتراف، بشرط أن يكون النادي الذي سينضم إليه مناسبًا من الناحية الرياضية والمادية، وأن يعود إلى الأهلي في حال عودته إلى مصر، وهو ما التزم به بالفعل لاحقًا.



وأشار إلى أن كايزرسلاوترن كان بطل الدوري الألماني في ذلك الوقت، وعرضه كان الأفضل من حيث المقابل المادي، حيث بلغت قيمة الصفقة 7 ملايين جنيه مصري، وهو مبلغ ضخم في عام 1998، مما جعله أغلى لاعب مصري آنذاك، ومن بين أعلى اللاعبين قيمة في القارة الأفريقية.



كما لفت إلى أن الصحف ووسائل الإعلام سلطت الضوء على هذه الصفقة باعتبارها خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية.



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