نجم الكاتشيو، ليفربول يحدد بديل محمد صلاح بالانتقالات الصيفية

كشفت تقارير صحفية أن اسم نجم أتالانتا عاد للتداول مجددا كهدف محتمل لليفربول، مع استعداد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لإجراء تغييرات كبيرة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأحد أبرز القضايا التي تواجه النادي حاليا، هي عقود محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر-أرنولد، حيث تنتهي جميعها مع نهاية الموسم الجاري.

إضافة لذلك، تشير تقارير صحفية إلى أن بعض الأسماء الأخرى، مثل؛ داروين نونيز، أندرو روبرتسون، كوستاس تسيميكاس، وحتى ديوجو جوتا، قد يكونون متاحين للبيع إذا وصلتهم العروض المناسبة، الصيف المقبل.

لوكمان خيارا مثاليا لتعويض صلاح

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ليفربول يعتبر النيجيري أديمولا لوكمان (27 عاما)، مهاجم أتالانتا، خيارا مثاليا لتعويض صلاح، خصوصا أن سعره سيكون أقل من البدائل الأخرى، فمن المتوقع أن يكون متاحا مقابل 60 مليون يورو.

ويمتلك لوكمان خبرة سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب لمنافس ليفربول التقليدي، إيفرتون، بعد انتقاله من تشارلتون أثليتيك عام 2017.

كما خاض اللاعب - المولود في لندن - تجارب مع فولهام وليستر سيتي، أثناء إعارته من لايبزيج الألماني.

ويقدم الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024 موسما استثنائيا، في الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة، برصيد 13 هدفا في 22 مباراة، كما يمتلك 5 تمريرات حاسمة.

ووفقا لـ"كالتشيو ميركاتو" قام النيجيري أيضا ب7 مساهمات تهديفية (5 أهداف وتمريرتان حاسمتان) في 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، وهو ما يجعله خيارا مغريا لتعزيز هجوم ليفربول.

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