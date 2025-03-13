التشكيل الرسمي لمباراة أياكس وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي

يستعد فريقا آينتراخت فرانكفورت واياكس للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد أياكس

تشكيل أياكس ضد آينتراخت فرانكفورت

مباراة الذهاب بين أياكس وآينتراخت فرانكفورت

خسر فريق أياكس الهولندي أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

افتتح بريان بروبي التسجيل لفريق أياكس في الدقيقة الثانية، فيما تعادل آينتراخت فرانكفورت عن طريق هوجو لارسون في الدقيقة 27، وسجل إلياس السخيري هدف الفوز لفريق فرانكفورت في الدقيقة 70.

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