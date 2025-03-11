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عادة منذ 20 عاما، مهندس قبطي يوزع وجبات السحور على المسلمين في المنيا (فيديو وصور)

جرجس فايز قبطي يوزع
جرجس فايز قبطي يوزع وجبات السحور على المسلمين، فيتو

في بادرة إنسانية مميزة، قام المهندس الزراعي جرجس فايز، ابن مدينة ملوي في جنوب محافظة المنيا، بإعداد وجبة السحور الشهيرة المعروفة في مصر بـ “الفول المدمس”.

ويقوم جرجس بتوزيع هذه الوجبات مجانًا على المسلمين خلال ليالي شهر رمضان، في لفتة تعكس روح التعاون والمحبة بين الأديان.

سحور المسلمين عادة منذ 20 عاما في المنيا

جرجس فايز أكد لـ فيتو، أنه حريص على هذه العادة منذ 20 عامًا، حيث يقوم جرجس وأبناؤه وأصدقاؤه على تقديم العون والمشاركة في الاحتفال بالشهر الكريم، مما يعزز قيم التسامح والتآخي في المجتمع.

تزيين الشارع بالفوانيس والزينة الرمضانية

بالإضافة إلى ذلك، مشاركة الإخوة المسلمين في الشارع بتزيين الشارع بالفوانيس والزينة الرمضانية، نهدف إلى ذلك توصيل رسالة لكل من حاول أن يخرب وحدة الصف الواحد في مصر عامة والمنيا خاصة. 

 

واختتم حديثه قائلًا: نؤكد لكل مشكك في وحدة المصريين بأننا في رباط إلى يوم الدين، وسنعيش في أخوة ومحبة ولن ندعكم تخربون وحدة الصف الواحد الذي تعيشه مصر دومًا.

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