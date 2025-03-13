الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

النيابة تستمع لأقوال المصابين في حادث قطار الإسماعيلية

حادث قطار الإسماعيلية،
حادث قطار الإسماعيلية، فيتو

انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، إلى المستشفى العام للاستماع لأقوال المصابين في حادث قطار الإسماعيلية.

وكان اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، قد ورده بلاغ من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوقوع حادث اصطدام لقطار رقم ٢٩٣ ركاب بخط القنطرة شرق /بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة، بميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب الميني باص. 

 وكانت هيئة السكك الحديدية قد أعلنت في بيان لها، أنه أثناء عبور قطار رقم 293 ركاب بخط القنطرة شرق/بئر العبد  في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة حادث اصطدام للقطار مع ميني باص كان يعبر  قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب الميني باص

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