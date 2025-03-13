تموين الإسكندرية تشن حملة تموينية على المخابز

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية.

قامت إدارة تموين وسط برئاسة محمد عادل مديرة الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة والدكتورة فاطمة الزهراء عزت مفتشة الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية لقيامه بتجميع ٤٦١ بطاقة تموينية بغرض التربح الغير مشروع من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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