إيقاف 4 أساتذة بطب المنوفية لمدة 3 أشهر بسبب امتحان تعجيزي الأنف والأذن

كشف مصدر مسؤول بجامعة المنوفية في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه قد تم صدور قرار بوقف رئيس قسم وثلاثة أعضاء هيئة تدريس بكلية الطب عن العمل، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات والتي تتم بكلية الحقوق.

شكوى الطلاب من أحداث الامتحان

جاء ذلك بناءً على المذكرة التي تقدم بها عميد الكلية، والتي تضمنت الواقعة والشكاوى المقدمة من الطلاب بشأن صعوبة امتحان مادة الأنف والأذن والحنجرة والذي وصفوه بالتعجيزي لطلاب الفرقة الخامسة الدفعة 40.



وأضاف المصدر أن القرار جاء حالة الجدل التي أُثيرت حول الامتحان، خاصة بعد إعلان وفاة الدكتورة إيمان دياب إثر إصابتها بنزيف شديد في المخ، وتلقى شكاوى من أصدقائها لذلك تم فتح تحقيق رسمي.

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