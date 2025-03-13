تعاون مصري نرويجي في مجالات الطاقة الخضراء

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السيدة هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج لدى القاهرة وتيرجى بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية والوفد المرافق حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين قطاع البترول والشركة النرويجية فى مجال الطاقة الخضراء فى ضوء المشروع المشترك الذى يتم تنفيذه حاليًا لإنتاج الأمونيا الخضراء بمحافظة دمياط.

وخلال اللقاء أشاد بدوى بالتعاون القائم والشراكة مع الجانب النرويجى والذى يمتلك تكنولوجيات متطورة تسهم فى تنفيذ مشروعات استراتيجية هامة، مشيرًا إلى أن شركات قطاع البترول تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهلها لتنفيذ المشروعات العملاقة بكفاءة وبمستويات عالمية.

ومن جانبها، أكدت السفيرة النرويجية أن بلادها تقدر الشراكة مع مصر خاصة فى ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية للبلدين والرغبة المصرية القوية فى تنفيذ مشروعات كبيرة وتحقيق المزيد من قصص النجاح.

فيما استعرض رئيس شركة سكاتك آخر مستجدات تنفيذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك من الإمكانيات والموقع الجغرافى ما يؤهلها لأن تصبح مورد رئيسى للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لأوروبا.

حضر اللقاء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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