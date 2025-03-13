الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعاون مصري نرويجي في مجالات الطاقة الخضراء

بدوي خلال اللقاء،
بدوي خلال اللقاء، فيتو
ads

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السيدة هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج لدى القاهرة وتيرجى بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية والوفد المرافق حيث تم بحث سبل تعزيز  التعاون بين قطاع البترول والشركة النرويجية فى مجال الطاقة الخضراء فى ضوء المشروع المشترك الذى يتم تنفيذه حاليًا لإنتاج الأمونيا الخضراء بمحافظة دمياط.

وخلال اللقاء أشاد بدوى بالتعاون القائم والشراكة مع الجانب النرويجى  والذى يمتلك تكنولوجيات متطورة تسهم فى تنفيذ مشروعات استراتيجية هامة، مشيرًا إلى أن شركات قطاع البترول تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهلها لتنفيذ المشروعات العملاقة بكفاءة وبمستويات عالمية.

ومن جانبها، أكدت السفيرة النرويجية أن بلادها تقدر الشراكة مع مصر خاصة فى ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية للبلدين والرغبة المصرية القوية فى تنفيذ مشروعات كبيرة وتحقيق المزيد من قصص النجاح.

فيما استعرض رئيس شركة سكاتك آخر مستجدات تنفيذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك من الإمكانيات والموقع الجغرافى ما يؤهلها لأن تصبح مورد رئيسى للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لأوروبا.

حضر اللقاء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الامونيا الخضراء الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات القابضة للبتروكيماويات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بمحافظة دمياط سفيرة النرويج لدى القاهرة شركة سكاتك النرويجية مجال الطاقة الخضراء

الأكثر قراءة

رسميا، نجم ريال مدريد خارج مباراة فياريال

المصائب متعددة، خبير اقتصادي يحذر البنك المركزي

إيقاف 4 أساتذة بطب المنوفية لمدة 3 أشهر بسبب امتحان تعجيزي الأنف والأذن

جنون الذهب.. المعدن الأصفر يشتعل بختام تعاملات اليوم

مبفوتش صلاة، غادة إبراهيم: السجاير وشرب الخمر مش من الكبائر

محمد رمضان يمنح قهوجي 100 ألف جنيه لإقامة مشروع (فيديو)

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في السلاسل الغذائية (صور)

وزيرة التنمية المحلية: تقديم مساعدات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين بحادث قطار القنطرة

منوعات

المزيد

العثور على ثعبان وصغاره داخل جهاز تكييف (فيديو)

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (فيديو وصور)

للحفاظ على مشاعر حبيبها، شابة تركية تسرق تاجا ذهبيا من متجر مجوهرات

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أسئلة رمضان، ما السر الأعظم للصوم؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

المجددون.. أبو حنيفة النعمان أفقه الناس

وزير الأوقاف: الإحسان خُلُق ثابت لا يتغيّر بالشدة أو الرخاء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية