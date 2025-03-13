الخميس 13 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أشرف زكي يستأنف نشاطه الفني خلال أيام بعد تماثله للشفاء

أشرف زكي
أشرف زكي

يستأنف الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، نشاطه الفني والنقابي خلال الأيام القليلة القادمة، بعد تماثله للشفاء من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا

وكشف مصدر مقرب من أشرف زكي في تصريح خاص لـ فيتو، أن الفنان كان يرقد بالمنزل بناء على تعليمات الأطباء، خاصة أنه خضع لعملية تركيب دعامة بالقلب.

 

وأضاف المصدر أن الحالة الصحية لأشرف زكي أصبحت على ما يرام، إلا أنه مازالت في فترة من النقاهة، ويعود لمباشرة عمله خلال وقت قصير.

 

أزمة أشرف زكي الصحية

 

كان "زكي" قد أسعف إلى إحدى المستشفيات وخضع للرعاية الطبية، بعد متاعب صحية طارئة.

زوجة نقيب الممثلين روجينا حرصت على طمأنة الجمهور على صحة زوجها، مؤكدة عبر حسابها على تطبيق أنستجرام، حيث بدا قيد المتابعة، وأرفقت بالصورة: “الحمد والشكر لله..سلامتك يا أشرف”.

 

وفي وقت سابق..أعلن مسرح نهاد صليحة التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، تنظيم مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة بدورته الأولى والتي حملت اسم الدكتور أشرف زكي، بإشراف المخرج محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان ومدير مسرح نهاد صليحة. 

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أشرف زكي أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي

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