استدعاء مالك فرن نشب به حريق في الظاهر

أمرت نيابة الظاهر باستدعاء مالك “فرن عيش بلدي ” نشب به حريق بدائرة قسم شرطة الظاهر، دون وقوع أية إصابات، لسماع أقواله وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من “فرن عيش” بمنطقة الظاهر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الظاهر، وجرى السيطرة على الحريق.