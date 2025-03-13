المتحف القومي للحضارة يستقبل الوزراء المشاركين في القمة العربية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عددًا من الزيارات الرفيعة المستوى لوزراء ومسئولين من المشاركين فى القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، لحث خطة إعادة إعمار غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.

الزيارات الرسمية للمتحف القومي للحضارة المصرية

واستقبل المتحف الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، بالإضافة إلى استقبال الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي، والوفد المرافق له برفقة السفير قحطان طه خلف سفير العراق بالقاهرة.

وكان في استقبال الوفود الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن المتحف وتاريخ إنشائه، مشيرًا إلى دوره الثقافي والمجتمعي في رفع الوعي الأثري والعلمي والسياحي لدى المجتمع والدارسين، كما أهدى لهم كتالوج المومياوات الملكية الخاص بالمتحف.

قاعات الزيارة بالمتحف القومي للحضارة المصرية

وتضمنت الزيارة جولة داخل قاعات العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، حيث تعرف الوزراء والوفود المرافقة لهم على المقتنيات الأثرية الفريدة التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور.

وفي ختام الزيارة، أعرب الضيوف عن إعجابهم بالمتحف ورسالة التوعية التي يقدمها، وانبهارهم بالحضارة المصرية وأسلوب العرض المتطور، خاصة في قاعة المومياوات الملكية. كما توجهوا بالشكر لإدارة المتحف على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز.

وأكد الدكتور الطيب عباس حرص المتحف على استقبال زائريه من جميع أنحاء العالم، وتوفير تجربة ثقافية فريدة لهم تعكس عظمة وتفرد الحضارة المصرية، مشيرًا إلى أن المتحف يُعد منارة ثقافية تهدف إلى نشر الوعي بتاريخ مصر العريق وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب.

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