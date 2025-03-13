ترامب يهدد بفرض تعريفات جمركية 200% على منتجات كحولية أوروبية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية 200% على منتجات كحولية أوروبية.

ووفقًا لما كتبه الرئيس الأمريكي على صفحته على موقع تروث سوشيال، فإن هذه الرسوم ستطبق في الحال ما إذا لم تتراجع بروكسل عن تعريفات بنسبة 50% على منتجات كحولية أمريكية.

وكتب ترامب: الاتحاد الأوروبي، واحد من أكثر سلطات التعريفات والضرائب عدائية في العالم، والذي تأسس لغرض وحيد وهو الاستفادة من أمريكا، فرض تعريفات تقترب من الـ50% على منتجات كحولية أمريكية.

تعريفات بنسبة 200% على منتجات كحولية أوروبية

وتابع الرئيس الأمريكي: ما إذا لم يتم إلغاء هذه التعريفات في الحال، ستفرض أمريكا قريبا تعريفات بنسبة 200% على منتجات كحولية أوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر يوم الثلاثاء، فرض تعريفات مضادة على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو بداية من الشهر المقبل، وذلك رداً على القرار الأميركي بفرض تعريفات بنسبة 25% على منتجات الصلب والألومنيوم.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن يتصرف الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلكين والشركات، الإجراءات المضادة التي نتخذها اليوم قوية لكنها متناسبة.

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