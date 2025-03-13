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ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (صور)

كابونجا، فيتو
كابونجا، فيتو

شاركت زوجة أشرف كابونجا وابنته احتفاله بسحب قطار سكة حديد تمهيدا لتسجيلها بموسوعة الأرقام القياسية.

كابونجا يسحب قطار سكة حديد 

وتمكن أشرف كابونجا من سحب قطار سكة حديد وأعلن نجاح محاولات شد القطار من جانب كابونجا والذي يسعى لدخول موسوعة الأرقام القياسية كأول مواطن يتمكن من سحب قطار سكة حديد. 

وتأتي محاولة كابونجا بعد نجاح محاولته في 2023 فى جر المترو.  

ويبلغ وزن عربة القطار 120 طن للعربة الواحدة فارغة بدون ركاب ويصل وزن الجرار لضعف وزن العربة أي ما يقارب الـ 280 طنا.  

وكانت آخر محاولة لـ كابونجا بتاريخ 08‏/06‏/2023 ونجح كابونجا في سحب 6 عربات مترو وذلك رغبة منه فى التسجيل في موسوعة الأرقام القياسية.  

من ناحية أخرى، قام كابونجا بدعوة مسئولين من موسوعة الأرقام القياسية لمتابعة ووضع الاشتراطات لسحب قطار سكة حديد بمحطة مصر يقترب من 500 طن على أقل تقدير.  

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الارقام القياسية اشرف كابونجا من ناحية اخرى بمحطة مصر

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