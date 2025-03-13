تلاوة لم تذع من قبل، الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو قرآن المغرب

تذيع شبكة القرآن الكريم اليوم تلاوة لم تذع من قبل للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في قرآن المغرب. التلاوة تأتيكم قبل موعد الإفطار بحوالي 45 دقيقة، وهي لما يتيسر من سور: الحجرات والبينة وقريش.

يعتبر القاريء الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي من الرعيل الأول من قراء الإذاعة. عُرف بصوته القوي وأدائه المحكم. عاصر مؤسسي دولة التلاوة المصرية مثل: الشيخ محمد رفعت والشيخ محمد الصيفي وقرأ معهم. طاف العالم الإسلامي سفيرًا مصريًا فوق العادة للقرآن الكريم. توفي في العام 1962 بعد رحلة حافلة وخالدة مع كتاب الله.

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