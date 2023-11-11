إحياء لذكراه، 7 قراءات للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي بإذاعة القرآن الكريم

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات القرآن المجود اليوم السبت 27 ربيع آخر 1445 هجرية.. والتي تُحيى بذكرى رحيل القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

تلاوات القرآن المجود يوم السبت 27 ربيع آخر 1445 هجرية

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم السبت في تمام الساعة الـ 40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة الطارق ( بمناسبة ذكراه) 5ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة طه 30ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور الفتح – القمر- الرحمن ( بمناسبة ذكراه) 30ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الروم 15ق.



44: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ فرج الله الشاذلي وما تيسر من سورة البقرة 30ق.



59: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ طه النعماني وما تيسر من سورة النحل 15ق.

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13:24 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد فتح الله سليم وما تيسر من سورة غافر 15ق.



16:02 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الحجرات 10ق.



25: 16 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سور الإنسان – التكوير - الانفطار (بمناسبة ذكراه) 30ق.



06: 17 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / أحمد أبو المعاطى وما تيسر من سورة الكهف 30ق

40: 17 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الفرقان (بمناسبة ذكراه) 25ق.



18:26(قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة يوسف 30ق.



19:42 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سور الأحقاف – محمد - البينة 10ق.



21:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة الحج 45ق.



15: 22 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق.





15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورتي الكهف - الرحمن ( بمناسبة ذكراه) 42ق



15: 24 (قرآن بعد السهرة) تلاوة للشيخ عبدالعزيز حربى وما تيسر من سورة هود 44ق



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورتي المزمل- المدثر 15ق



02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ زكي إسماعيل وما تيسر من سورة القصص 15ق.



03:46 (بعد منتصف الليل) للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة الإسراء 15ق.

وتأتي تلاوات المصحف المرتل ليوم السبت:27، ربيع آخر 1445 هجرية الموافق 11/11/2023 ميلادية كالتالي:

الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورة الأنبياء ومدة التلاوة / 26 ق

الساعة / 08:48 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورة الحج ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورتي المؤمنون- النور ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورتي النور- الفرقان ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 12:19 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورتي الفرقان /الشعراء ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 13:57 / تلاوة للقارئ / محمود على البنا / ما تيسر من سورتي الشعراء - النمل ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 15:33 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورة القصص ومدة التلاوة / 27 ق

الساعة / 19:01 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورتى العنكبوت- الروم ومدة التلاوة / 31 ق

الساعة / 20:34 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سور الروم – لقمان- السجدة – الأحزاب ومدة التلاوة / 31 ق

الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورتي الأحزاب- سبأ ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 02:42 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورتي سبأ- يس ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 03:15 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سور يس- الصافات – ص ومدة التلاوة / 29 ق

الساعة / 05:22 / تلاوة للقارئ / محمود علي البنا / ما تيسر من سورتي ص- الزمر ومدة التلاوة / 29 ق