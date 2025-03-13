الخميس 13 مارس 2025
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سياسة

إهانة الموظف العام، جريمة بعقوبات لا تتخيلها

الموظف العام، فيتو
الموظف العام، فيتو

لم يكن احترام الموظف العام مجرد مسألة أخلاقية، بل أصبح التزامًا قانونيًا تفرضه التشريعات المصرية بصرامة لضمان عدم عرقلة سير العمل الحكومي فالقانون لم يترك مساحة للتهاون مع من يتجاوز حدوده، لكنه أيضًا يوازن بين حماية الموظف العام وضمان عدم استغلال هذه القوانين كأداة ترهيب ضد المواطنين.

عقوبات تنتظر المسيئين للموظفين العموميين

وفقًا للمادة 133 من قانون العقوبات فإن أي شخص يوجه إهانة لموظف عمومي أثناء أو بسبب تأدية عمله، يواجه الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه. أما إذا كانت الإهانة موجهة إلى محكمة أو مجلس قضائي أثناء انعقاد جلساته، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى الحبس سنة أو غرامة 500 جنيه.

البلاغ الكاذب، مزحة قد تكلفك كثيرًا

إذا كنت تفكر في خداع السلطات عبر بلاغ كاذب، فالأمر ليس مزحة! المادة 135 تعاقب من يزعج الجهات الرسمية بإشاعات عن كوارث أو أخطار غير حقيقية، بالحبس حتى 3 أشهر، مع غرامة تصل إلى 200 جنيه، وإلزام الجاني بتحمل المصاريف الناتجة عن هذا الفعل.

التعدي الجسدي، عقوبات تصل إلى سنتين

أما إذا تجاوز الأمر الإهانة اللفظية إلى التعدي الجسدي، فالعقوبة أشد قسوة. المادة 136 تفرض الحبس حتى 6 أشهر أو غرامة 200 جنيه على من يعتدي على الموظف العام أثناء عمله. وإذا نتج عن الاعتداء جرح أو إصابة، فإن المادة 137 تنص على عقوبة تصل إلى الحبس سنتين، مع تشديد إضافي في حال استخدام أسلحة أو كانت الإصابة خطيرة.

حماية العاملين بوسائل النقل

حرصًا على حماية العاملين في وسائل النقل العام، شدد القانون العقوبات بموجب المادة 137 مكرر، ليكون الحد الأدنى للحبس 15 يومًا، بالإضافة إلى غرامة 10 جنيهات على الأقل، في حال الاعتداء عليهم أثناء أداء عملهم.

خلاصة القول أن القانون لا يتهاون مع من يتجاوز حدوده، لكنه في الوقت نفسه يحرص على تحقيق التوازن بين حماية الموظف وحقوق المواطنين. لذا، احذر أن تتحول كلماتك أو أفعالك إلى جريمة قد تكلفك أكثر مما تتخيل

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الموظف العام العمل الحكومي البلاغ الكاذب قانون العقوبات التعدي الجسدي

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