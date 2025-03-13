البابا تواضروس: الدينونة قادمة والشر لن يدوم

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الشر موجود في العالم، لكنه لن يستمر، ففي يوم الدينونة سيقف كل إنسان أمام الله ليقدم حسابًا عن حياته وأفعاله.

الحرية للاختيار بين الخير والشر

وأوضح أن الله منح الإنسان الحرية ليختار بين الخير والشر، وعليه أن يكون ثابتًا وسط التجارب، متسلحًا بكلمة الله التي تنير الطريق وتحفظ القلب من الضياع.

وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى مَثَل الحنطة والزوان، الذي يوضح كيف يزرع السيد المسيح بذور الخير في العالم، بينما يحاول الشر أن يفسد القمح الصالح. فالحقل يرمز إلى العالم، والزارع هو المسيح، أما الزوان فيمثل الشر الذي يختلط بالخير حتى يأتي يوم الحصاد، حين يتم الفرز بين الصالح والطالح. في ذلك اليوم، سيُجمع الأبرار في ملكوت الله، بينما يُطرح الأشرار بعيدًا عنه، لأن الله هو الديّان العادل الذي يفصل بين الخير والشر.

وشدد البابا تواضروس الثاني على أهمية أن يراجع الإنسان نفسه يوميًا، متسائلًا: هل أنا قمح صالح أم زوان بلا ثمر؟ كما دعا إلى تنمية الخير في القلب والسعي إلى البر والصلاح، مؤكدًا أن الطريق إلى الله يتطلب الثبات أمام الشر، والتمسك بكلمته كدليل للحياة الصالحة.

وأوضح أن عدم إدانة الآخرين هو جوهر المحبة الحقيقية، فالله وحده هو الديّان الذي سيحاسب الجميع وفقًا لأعمالهم.

واختتم قداسة البابا تواضروس الثاني حديثه بأن هذا المَثَل يمنحنا فهمًا أعمق للحياة، ولوجود الشر، وللحرية التي منحها الله للإنسان، داعيًا الجميع إلى تنقية قلوبهم من كل ما يعكر صفوها، لأن الأبرار سيضيئون كالشمس في ملكوت أبيهم، بينما سيُلقى الزوان بعيدًا، لأن الشر لا مكان له في حضرة الله.

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