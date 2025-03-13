إصابة 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل بقنا

أصيب 3 شباب، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الطويرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

حادث إنقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوي

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوي في قرية الطويرات.

وبعد الفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "أحمد.ي.م، يبلغ من العمر 21 عامًا، ويوسف.م.ي، يبلغ من العمر 20 عامًا، ومحمود.ح.ي، يبلغ من العمر 18 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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