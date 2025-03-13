الخميس 13 مارس 2025
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إعادة تلاميذ منيرة تكلا الابتدائية بقنا إلى مدرستهم بعد تعرضها لحريق

ارشيفية،فيتو
ارشيفية،فيتو

 نجحت جهود مديرية التربية والتعليم بقنا، بقيادة هاني عنتر الصابر وكيل الوزارة، وإدارة التعليمية نجع حمادي التعليمية، عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، في استئناف الدراسة، بمدرسة منيرة تكلا الابتدائية المشتركة ببهجورة وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الصيانة للمدرسة، وذلك بمعاونة وتفعيل المشاركة المجتمعية للأهالي بقرية بهجورة.

 

جهود مديرية التربية والتعليم بقنا

 وأوضح عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن جهود مديرية التربية والتعليم بقنا، بتوجيهات  هاني عنتر الصابر وكيل الوزارة، وبمعاونة أولياء الأمور، جري إنهاء إجراءات الصيانة بها، مشيرا إلى أنه فاجأ أولياء الأمور والتلاميذ وهيئة المدرسة، باستئناف الدراسة وسط فرحة عارمة من التلاميذ وأولياء أمورهم والمعلمين والعاملين بالعودة إلى مبني المدرسة القديم بعد الانتهاء من إجراء الصيانة به.

 

إخلاء التلاميذ لاستئناف الدراسة بمدرسة أخرى

 وأضاف مدير عام الإدارة، أن مدرسة منيرة تكلا الابتدائية المشتركة، كانت قد تعرضت لحريق من نحو عامين، تم علي اثر ذلك إخلاء التلاميذ لاستئناف الدراسة، بمدرسة أخرى، مؤكدا علي أن الإدارة التعليمية وبمعاونة المشاركة المجتمعية، ومخاطبة الجهات جهات الاختصاص، جرى تشكيل لجنة لمعاينة المدرسة، وجاء قرار اللجنة باستئناف الدراسة بالدور الأرضي بالمدرسة فقط لحين الانتهاء من أعمال الصيانة المبني بالكامل، وحث إدارة المدرسة علي تفعيل مجلس الأمناء، والمشاركة المجتمعية.


ووجه مدير عام الإدارة، الشكر والتقدير، لفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا مدير منطقة قنا الأزهرية، وفضيلة الشيخ مدير إدارة نجع حمادي الأزهرية، وفضيلة الشيخ مدير معهد بهجورة الابتدائي الأزهري، لاستضافة تلاميذ مدرسة منيرة تكلا الابتدائية المشتركة، خلال الفترة الماضية.

وكانت جهود قيادات  إدارة نجع حمادي التعليمية، قد نجحت خلال الأيام القليلة الماضية، في إنهاء أزمة مدرسة الأقباط بنين الابتدائية بنجع حمادي، وإعادة تلاميذ المدرسة والعاملين بها، للمبنى المدرسي القديم وتشغيله من جديد بعد الانتهاء من صيانته وتأهيله كليا.

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قنا قرية بهجورة مديرية التربية والتعليم بقنا نجع حمادي مديرية التربية والتعليم

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