محافظ قنا يُكرِّم وكيل التموين لحصوله على شهادة تدريب تأهيل قادة مصر الرقمية

كرَّم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه، حسن القط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وذلك لحصوله على شهادة البرنامج التدريبي للمبادرة الوطنية لتأهيل قادة مصر الرقمية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وتعزيز القدرات الرقمية والإدارية للعاملين بالجهاز الحكومي، مشيدا بالجهود التي يبذلها لتطوير الأداء المؤسسي من خلال تبني الحلول الرقمية الحديثة.

تمكين القيادات الحكومية رقميًّا

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تواصل جهودها في تمكين القيادات الحكومية رقميًا، من خلال المبادرة الوطنية لتأهيل قادة مصر الرقمية، التي تستهدف تزويد القيادات العليا في الوزارات والمحافظات بأحدث المهارات التكنولوجية والتقنيات الرقمية، مما يُمكّنهم من قيادة عملية التحول الرقمي بكفاءة وفعالية.

رؤية مصر 2030

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الدولة لتعزيز الكفاءات الرقمية والإدارية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع رقمي متكامل قائم على المعرفة، عبر تأهيل كوادر بشرية قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بكفاءة، مما يعكس استراتيجية الدولة الشاملة للتحول الرقمي، ويسهم في تحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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