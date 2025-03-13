الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

محافظ قنا يفتتح مكتب تموين المساكن بعد تطويره

محافظ قنا يفتتح مكتب
محافظ قنا يفتتح مكتب تموين المساكن بعد تطويره

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مكتب إدارة تموين منطقة المساكن بمدينة قنا، بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتأهيله من قبل هيئة الأبنية التعليمية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.

شهد الافتتاح حضور كل من حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، والنائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس أحمد النوبي مصطفى، مدير عام منطقة قنا بهيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة حنان شاذلي أبو الحسن، رئيس قطاع قنا بالهيئة، والمهندس مصطفى محمد محمد، رئيس قسم التجهيزات.

الرجوع إلى البيانات فى قنا

وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين، أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة المبنى ليتناسب مع متطلبات التحول الرقمي، حيث تم ميكنة جميع المستندات والملفات الإدارية، مما يسهل الرجوع إلى البيانات وحفظها بصورة آمنة، ويساهم في تحسين كفاءة الأداء الإداري، كما تم تزويد المكتب بأثاث جديد وأحدث الأجهزة التكنولوجية، فضلًا عن إنشاء بنية معلوماتية متطورة تهدف إلى تقليل زمن الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توزيع السلع الأساسية بالمنافذ التموينية

وأضاف "القط" أن المكتب المطوّر سيقدم مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل تحديث بيانات البطاقات التموينية، ومراقبة المخابز والأسواق، والإشراف على توزيع السلع الأساسية بالمنافذ التموينية، بالإضافة إلى متابعة توافر المواد البترولية، كما سيتولى المكتب تلقي شكاوى المواطنين وفحصها والاستجابة لها بأسرع وقت ممكن.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن تطوير مكاتب التموين بالمحافظة يأتي في إطار استراتيجية الدولة للارتقاء بالخدمات الحكومية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية، وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن افتتاح المكتب اليوم يُعد خطوة مهمة نحو توفير بيئة عمل مريحة وفعالة لموظفي التموين، وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات التموينية بسهولة ويسر.

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