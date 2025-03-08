السبت 08 مارس 2025
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للمرة الثالثة، تجديد حبس سفاح المعمورة 15 يوما

سفاح المعمورة، فيتو
سفاح المعمورة، فيتو

 قررت جهات التحقيق في الإسكندرية تجديد حبس نصر الدين السيد  المعروف إعلاميا بـ"سفاح المعمورة" 15 يوما على ذمة التحقيقات في الجرائم المتهم بارتكابها مع مواصلة تحريات المباحث حول الوقائع المنسوبة إليه.


كما تم تجديد حبس 5 متهمين آخرين معه في ذات القضية، وهم المسؤلون عن كشف الجريمة والذين كانو يساومونه على مبلغ مالي لعدم الإبلاغ عن جرائمه، ولم يتم إطلاق سراح أيا منهم.


يذكر أن هذه هي المرة الثالثه التي يتم فيها تجديد حبس نصر الدين.ا المعروف إعلاميا بـ"سفاح الإسكندرية" 15 يوما على ذمة التحقيقات، وجاري استكمال استجوابه والتحقيق في وجود جثث أخرى.

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