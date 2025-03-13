الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

قرار قضائي ضد جزار متهم بقتل شاب في الوراق

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 أمر قاضي المعارضات بالجيزة باستمرار حبس جزار متهم بقتل شاب في الوراق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وصحة الاتهام المنسوب إليه، وذكر خلال اعترافاته أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أن مشادة كلامية نشبت بينهما بعد أن طلب منه المجني عليه عدم الوقوف أمام منزله، وتطورت إلى مشاجرة.

أضاف المتهم أنه أشهر سلاحا أبيض، واعتدى على المجني عليه في الشارع، مما أدى إلى إصابته ومفارقته الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

 

كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

القبض على المتهم بالجيزة 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الوراق.

انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن جزار اعتدى على شاب بسلاح أبيض، مما أدى إلى مقتله، بعد معاتبة المجني عليه للمتهم، لوقوفه أمام منزله.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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