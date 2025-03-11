اعترافات المتهم بقتل صديقه وقت السحور بالوراق

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل صديقه بسلاح أبيض إثر نشوب مشاجرة بينهما وقت السحور لخلافات مالية بينهما في منطقة الوراق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينهم، حيث نشبت مشاجرة بينهما وقت السحور، فطعنه بسلاح ابيض في الصدر وتسبب في وفاته في الحال.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفي، عقب عرض الجثة علي الطب الشرعي، وإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

القبض على المتهم بالجيزة

البداية كانت قد ورد معلومات لرئيس مباحث الوراق بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة مساء أمس الإثنين وقت السحور بيت صديقين انتهت بمقتل أحدهم.

وبانتقال قوات البحث الجنائي لمكان الواقعة تم نقل المتوفى للمستشفى العام، وبالفحص تبين أن المجني عليه نشب بينه وبين صديقه مشاجرة أثناء تناولهما السحور ترتب عليه قيام أحدهم بقتله بسلاح أبيض وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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