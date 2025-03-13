برنامج "قطايف" لسامح حسين يحصد إعجاب الجمهور والمشاهير في رمضان

يقدم الفنان سامح حسين برنامجه الرمضاني الجديد "قطايف"، الذي يُعرض عبر منصة اليوتيوب، ويحظى بإشادة واسعة من الجمهور والمشاهير بعد عرض ما يقرب من 12 حلقة حتى الآن.

ويأتي البرنامج في إطار ديني واجتماعي، حيث يتناول مجموعة من النصائح والقيم الإنسانية الحميدة، مقدمة بشكل سريع وعميق يجذب المشاهدين.

وقد التف الجمهور حول "قطايف سامح حسين"، معبرين عن إعجابهم الشديد بجودة المحتوى وأسلوب العرض المميز كما انضم عدد من المشاهير إلى قائمة المعجبين بالبرنامج، حيث أشادت الفنانة هيدي كرم بالبرنامج عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت مقطعًا من إحدى حلقاته وعلقت قائلة: "أحلى حاجة في رمضان السنة دي بدون منازع.. تابعوه بجد رائع! ويستحق جايزة أفضل برنامج في رمضان."

بدورها، هنأت وسام عبدالقادر، زوجة الفنان سامح حسين، زوجها على النجاح الكبير الذي حققه برنامج "قطايف"، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "ألف مبروووك على نجاح قطايف... فخورة بيك قد الدنيا.. دايما أسمع عن النجاح الساحق بس أول مرة أشوفه... الحمد لله كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه."

كما أشاد الإعلامي محمد علي خير بالبرنامج، حيث كتب عبر صفحته على فيسبوك: "في دعم الفنان الموهوب سامح حسين.. الفنان سامح حسين بيقدم برنامج يومي في رمضان.. اسمه (قطايف) مدته قصيرة، إيقاعه سريع.. اللغة سهلة.. قيمته الفنية والثقافية عالية جدًا.. سامح (مع حفظ الألقاب) واخد لنفسه خط فني احترم من خلاله نفسه وكذلك الجمهور، فبادله الجمهور حبًا بحب."

وأضاف خير: "يكفيه امتلاء أعماله المسرحية بالجمهور.. عارف أنه بيتكلم لغة مختلفة عن غالبية ما تقدمه الدراما السوقية الآن، لكن لم يذهب إلى ما يتم تقديمه، بل قدم ما يريده."

يذكر أن سامح حسين قد شارك مؤخرًا في فيلم "ساندوتش عيال"، الذي عُرض على المنصات الرقمية، من إخراج هاني حمدي وتأليف طارق رمضان.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول نسب الطلاق المرتفعة في مصر وتأثيرها السلبي على الأطفال، حيث يجسد حسين دور محامٍ يقرر الدفاع عن حقوق الأطفال المتضررين من حالات الطلاق والخلع بين والديهم. شارك في البطولة كل من نور قدري، إسماعيل فرغلي، إيمان السيد، إبرام سمير، ويوسف صلاح.

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