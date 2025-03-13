قرار النيابة في مصرع شخص بنهر النيل بالوراق

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة شخص طافية في نهر النيل بالوراق، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرة المتوفى تمهيدا لسماع أقوالهم.

وكلفت النيابة بعرض جثة المتوفى على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، وكشفت معاينة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

العثور على جثة شاب طافية في الوراق

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية في نهر النيل بمنطقة الوراق.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتبين من خلال مناظرتها عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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