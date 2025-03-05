الخميس 06 مارس 2025
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سياسة

رئيس الإنجيلية: الابتكار ضرورة لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة

رئيس الإنجيلية ـ
رئيس الإنجيلية ـ فيتو

شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في القمة العالمية للابتكار التي عقدت في مدينة دبي، بحضور رسمي عربي ودولي بارز، وبمشاركة وفود من مختلف الدول، لمناقشة أحدث التطورات في مجالات الابتكار والخدمات المجتمعية والتنموية.

الابتكار ركيزة لتحقيق التنمية

وخلال القمة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والشبكة العربية للإبداع والابتكار، بالشراكة مع معهد الابتكار العالمي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الإبداع والابتكار، ودعم رواد الأعمال والمشاريع الريادية في العالم العربي. 

وقد وقّع الاتفاقية عن الهيئة القبطية الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة، ومثّله في مراسم التوقيع الأستاذ ريمون رفعت، نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة، بينما وقّعها عن الشبكة العربية للإبداع والابتكار الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، الرئيس الأعلى للشبكة.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على أهمية الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشبكة العربية للإبداع والابتكار يعكس التزام الهيئة بتبني الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المجتمعية. 

وقال: "نؤمن بأن الابتكار ليس مجرد رفاهية، بل ضرورة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى دعم الإبداع في مختلف المجالات، وتعزيز الفرص أمام الشباب والمبدعين للمساهمة بفعالية في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمجتمعاتنا."

كما أشار ممثلو الشبكة العربية للإبداع والابتكار إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو دعم الإبداع والابتكار في المنطقة، مؤكدين أن التعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية. كما أكدت الهيئة القبطية الإنجيلية على أهمية هذا التعاون في تعزيز الابتكار كوسيلة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال تبادل الخبرات والموارد ودعم برامج التنمية والابتكار.

ويُعد هذا البروتوكول امتدادًا لجهود الهيئة القبطية الإنجيلية في دعم الابتكار الاجتماعي والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات في مصر والمنطقة العربية.

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