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أخبار مصر

وزير البترول يبحث تبادل الخبرات مع شركة إكسيليريت إنرجي

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو
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عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع ستيفن كوبوس الرئيس التنفيذي لشركة إكسيليريت إنرجي إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في حلول الغاز الطبيعي المسال ووحدات التخزين وإعادة التغييز العائمة. 

جاء ذلك في إطار مشاركته في مؤتمر سيراويك 2025 العالمي للطاقة بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية. 

وبحث الجانبان سبل التعاون ونقل التكنولوجيا والخبرات وتوفير أحدث التقنيات والحلول في مجال تجارة وتداول الغاز المسال في ضوء الخبرات الواسعة للشركة في هذا المجال وتوافر البنية التحتية المتميزة المتمثلة في محطتي الإسالة بإدكو ودمياط.  

 كما بحث اللقاء فرص التعاون من خلال توفير وحدات التخزين وإعادة التغييز العائمة في ضوء ما تمتلكه شركة إكسيليريت إنرجي من أسطول كبير من تلك الوحدات بما يدعم أهداف الوزارة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلى.

ومن جانبه أبدى ستيفن كوبوس ترحيبه بتوفير وحدات التغييز العائمة المطلوبة للجانب المصري معربًا عن تطلعه للتعاون مع قطاع البترول في مشروعات تداول وتجارة الغاز الطبيعي المسال وخاصة في ظل الاحتياطيات المؤكدة والاكتشافات الكبيرة التي تحققت بمنطقة شرق المتوسط والاعلان عن التوصل لاتفاق بين مصر وقبرص بشأن نقل الغاز المُنتج من الحقول القبرصية إلى مصر، لافتًا إلى الدور المهم لمحطات الإسالة المصرية لنقل غازات المنطقة إلى الأسواق الأوروبية بما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

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البترول والثروة المعدنية الشركات الأمريكية الغاز الطبيعي المسال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تجارة وتداول الطاقة بولاية تكساس الامريكية مدينة هيوستن منطقة شرق المتوسط

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