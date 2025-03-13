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رياضة

موعد مباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة طلائع
موعد مباراة طلائع الجيش ضد الاسماعيلي في الدوري المصري

الدوري المصري، يحل الاسماعيلي ضيفا مساء اليوم الخميس أمام نظيره طلائع الجيش في ختام الجولة الأولى لمجموعة تفادي الهبوط بالدوري المصري.

 

موعد مباراة طلائع الجيش ضد الاسماعيلي 

وتنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش ضد الاسماعيلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بستاد جهاز الرياضة العسكري في الظهور الأول لتامر مصطفي مدرب الدراويش الجديد.

 

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش والاسماعيلي 

وتذاع مباراة طلائع الجيش والاسماعيلي عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز حكام مباراة اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

حكام مباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي

 

ويدير مباراة طلائع الجيش أمام الإسماعيلي طاقم حكام مكون من مصطفى الشهدي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من محمد فاروق مساعد أول وخالد حسام طه مساعد ثاني وأحمد جمال حكمًا رابعًا، وخالد جمال الغندور حكمًا لتقنية الفيديو وعمر فتحي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

حكام مباراة الطلائع والاسماعيلي، فيتو

 

 

تامر مصطفى مديرًا فنيًّا للإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تعيين تامر مصطفى مديرًا فنيًّا للفريق خلفًا لـ عماد سليمان. 

 

ونشرت صفحة الإسماعيلي صورة لمدربها الجديد وعلقت رحلة جديدة نبدأها معًا، تامر مصطفى مديرًا فنيًا للفريق.. لنرحب معًا بالقائد الجديد للدراويش".

ويعد تامر مصطفى ثالث مدير فني يتولى قيادة الدرويش خلال الموسم الحالي بعد حمد إبراهيم وعماد سليمان. 

 

ويتواجد الإسماعيلي في مجموعة الهبوط من الدوري الممتاز والتي تضم 9 أندية آخرين. 

 

 

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