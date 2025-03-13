الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون اليوم

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

منتخب مصر، يعلن  حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم الخميس، عن قائمة الفراعنة استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات كأس العالم.

ويدخل منتخب مصر الوطنى الأول، معسكره يوم 16 شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومى 21 و25 مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

 وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات. 

 

منتخب مصر يستعد لمواجهة إثيوبيا

وستكون أول مواجهات منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، على المستوى الرسمي في عام 2025، أمام منتخب إثيوبيا في المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى. 

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر إثيوبيا وسيراليون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بوركينا فاسو ملعب مباراة مصر واثيوبيا منتخب مصر اليوم نهائيات كأس العالم 2026

مواد متعلقة

مجلس الأهلي يحتوي غضب كولر بعد أزمة القمة

مانشستر سيتي يخطط للإطاحة بثنائي الفريق

5 مقاعد عربية في الكاف، أبرزهم أبو ريدة ولقجع

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

مارسيل كولر يلغي إجازته بعد أزمة القمة

هاني أبو ريدة يفوز بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم (صور)

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

الأهلي يمنح لاعبيه راحة اليوم بعد أزمة القمة

الأكثر قراءة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الخميس 13 مارس 2025

أسعار الخضار اليوم، قفزة في ورق العنب والفاصوليا وانخفاض الخيار البلدي

ستكون ولادة عسيرة، توفيق عكاشة يكشف توقعاته لانتخابات البرلمان وعلاقتها بارتفاع الأسعار

تتجاوز الثلاثينات، درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

حفاظا على صحة أسرتك، احذري من العصير البودرة فى رمضان

منوعات

المزيد

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 13-3-2025

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

“والشُّهداء عند ربِّهم لهم أَجرهم ونورهم”، الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة القادمة

تفسير حلم العمرة في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

حدث في 13 رمضان سنة 1364 هـ، وفاة مصطفى المراغي أصغر من تولى مشيخة الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية