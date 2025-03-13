الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

طلائع الجيش يستضيف الإسماعيلي في مجموعة الهبوط بالظهور الأول لتامر مصطفى

الإسماعيلي وطلائع
الإسماعيلي وطلائع الجيش

 الدوري المصري، يستضيف طلائع الجيش نظيره الإسماعيلي مساء اليوم الخميس في ختام الجولة الأولي لمجموعة تفادي الهبوط بالدوري المصري.

 

وتقام مباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي في الظهور الأول لتامر مصطفى مدرب الدراويش الجديد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً باستاد جهاز الرياضة العسكري.

 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز حكام مباراة اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

 

حكام مباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي

 ويدير مباراة طلائع الجيش أمام الإسماعيلي طاقم حكام مكون من مصطفى الشهدي حكمًا للساحة ويعاونه كل من محمد فاروق مساعد أول وخالد حسام طه مساعد ثاني وأحمد جمال حكمًا رابعًا وخالد جمال الغندور حكمًا لتقنية الفيديو وعمر فتحي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

حكام مباراة الطلائع والاسماعيلي، فيتو

 

 

تامر مصطفى مديرًا فنيًّا للإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تعيين تامر مصطفى مديرًا فنيًّا للفريق خلفًا لـ عماد سليمان. 

 

ونشرت صفحة الإسماعيلي صورة لمدربها الجديد وعلقت رحلة جديدة نبدأها معًا، تامر مصطفى مديرًا فنيًا للفريق.. لنرحب معًا بالقائد الجديد للدراويش".

ويعد تامر مصطفى ثالث مديرًا فنيًّا يتولى قيادة الدرويش خلال الموسم الحالي بعد حمد إبراهيم وعماد سليمان. 

 

ويتواجد الإسماعيلي في مجموعة الهبوط من الدوري الممتاز والتي تضم 9 أندية آخرين. 

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