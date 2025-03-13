الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

محمود الخطيب , فيتو
محمود الخطيب , فيتو

انتشرت خلال الساعات الماضية تقارير صحفية تفيد باجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لحل أزمة مباراة القمة والخروج بقرارات تساعد في إنهاء المشكلة وانتظام مسابقة الدوري. 

وأكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أنه لم تعقد أي اجتماعات ما بين رئيس النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية، مضيفا أنه لم تحدث أيضا أي محادثات هاتفيه بينهما وأن الأهلي ينتظر موقف رابطة الأندية واتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة تجاه الأمر ومن ثم سيقوم باتخاذ قراره النهائي في الأزمة سواء بالاستمرار في البطولة حال إعادة المباراة، أو الانسحاب من البطولة حال احتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك.  

كما كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد حول تراجع مجلس إدارة القلعة الحمراء عن قراره بالانسحاب من بطولة الدوري المصري في حالة احتساب نتيجة مباراة الفريق أمام الزمالك لصالح الفريق الأبيض.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي لن يتراجع عن القرارات التي اتخذها خلال الاجتماع المنعقد يوم الاثنين الماضي، مشيرًا إلى أن الانسحاب من البطولة سيكون الخيار الوحيد في حال تم احتساب نتيجة لقاء القمة لصالح الزمالك.

وأضاف المصدر أن النادي الأهلي شعر بحالة من "الغموض" خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى التحكيم أو إجراءات قرعة الدور الثاني للبطولة، والتي تمت في سرية تامة وأُعلن عنها فجرًا، وأشار إلى أن هذه الأجواء أثارت شكوكًا داخل النادي حول نزاهة المنافسة.

أزمة مباراة القمة 130

وكانت مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك قد شهدت انسحاب النادي الأهلي وإلغاء المباراة، وذلك في إطار منافسات الدوري المصري، حيث رفض الفريق الأحمر حضور المباراة اعتراضًا على إقامة اللقاء بطاقم تحكيم مصري، وقرر الأهلي عدم الخروج من مقر النادي بالجزيرة والتوجه إلى ستاد القاهرة، مما أدى إلى إلغاء المباراة.

انتهاء معسكر الأهلي

وفي تطور آخر، قام محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، بإخطار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بانتهاء المعسكر، وذلك في أعقاب أزمة مباراة الزمالك الأخيرة وغادر اللاعبون فندق الإقامة متوجهين إلى مقر النادي بالجزيرة، ثم تفرقوا إلى منازلهم.

مصدر: الانسحاب قرار نهائي ولا رجعة فيه

وأكد المصدر أن قرار الانسحاب من الدوري في حالة احتساب نتيجة القمة لصالح الزمالك هو قرار نهائي ولا رجعة فيه، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي لن يقبل بأي قرارات يرى أنها تمس مصالحه أو تنتهك مبدأ العدالة في المنافسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمود الخطيب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأهلى والزمالك أحداث مباراة القمة

مواد متعلقة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

تحرك جديد من الأهلي بعد أزمة مباراة القمة 130

الأكثر قراءة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الخميس 13 مارس 2025

أسعار الخضار اليوم، قفزة في ورق العنب والفاصوليا وانخفاض الخيار البلدي

ستكون ولادة عسيرة، توفيق عكاشة يكشف توقعاته لانتخابات البرلمان وعلاقتها بارتفاع الأسعار

تتجاوز الثلاثينات، درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

حفاظا على صحة أسرتك، احذري من العصير البودرة فى رمضان

منوعات

المزيد

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 13-3-2025

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

“والشُّهداء عند ربِّهم لهم أَجرهم ونورهم”، الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة القادمة

تفسير حلم العمرة في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

حدث في 13 رمضان سنة 1364 هـ، وفاة مصطفى المراغي أصغر من تولى مشيخة الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية