حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد حول تراجع مجلس إدارة القلعة الحمراء عن قراره بالانسحاب من بطولة الدوري المصري في حالة احتساب نتيجة مباراة الفريق أمام الزمالك لصالح الفريق الأبيض.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي لن يتراجع عن القرارات التي اتخذها خلال الاجتماع المنعقد يوم الاثنين الماضي، مشيرًا إلى أن الانسحاب من البطولة سيكون الخيار الوحيد في حال تم احتساب نتيجة لقاء القمة لصالح الزمالك .

وأضاف المصدر أن النادي الأهلي شعر بحالة من "الغموض" خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى التحكيم أو إجراءات قرعة الدور الثاني للبطولة، والتي تمت في سرية تامة وأُعلن عنها فجرًا، وأشار إلى أن هذه الأجواء أثارت شكوكًا داخل النادي حول نزاهة المنافسة.

أزمة مباراة القمة 130

وكانت مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك قد شهدت انسحاب النادي الأهلي وإلغاء المباراة، وذلك في إطار منافسات الدوري المصري، حيث رفض الفريق الأحمر حضور المباراة اعتراضًا على إقامة اللقاء بطاقم تحكيم مصري، وقرر الأهلي عدم الخروج من مقر النادي بالجزيرة والتوجه إلى ستاد القاهرة، مما أدى إلى إلغاء المباراة.

انتهاء معسكر الأهلي

وفي تطور آخر، قام محمد رمضان ، المدير الرياضي للنادي الأهلي، بإخطار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بانتهاء المعسكر، وذلك في أعقاب أزمة مباراة الزمالك الأخيرة وغادر اللاعبون فندق الإقامة متوجهين إلى مقر النادي بالجزيرة، ثم تفرقوا إلى منازلهم.

مصدر: الإنسحاب قرار نهائي ولا رجعة فيه

وأكد المصدر أن قرار الانسحاب من الدوري في حالة احتساب نتيجة القمة لصالح الزمالك هو قرار نهائي ولا رجعة فيه، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي لن يقبل بأي قرارات يرى أنها تمس مصالحه أو تنتهك مبدأ العدالة في المنافسة.

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