الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

فريق الأهلي
فريق الأهلي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد حول تراجع مجلس إدارة القلعة الحمراء عن قراره بالانسحاب من بطولة الدوري المصري في حالة احتساب نتيجة مباراة الفريق أمام الزمالك لصالح الفريق الأبيض. 

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي لن يتراجع عن القرارات التي اتخذها خلال الاجتماع المنعقد يوم الاثنين الماضي، مشيرًا إلى أن الانسحاب من البطولة سيكون الخيار الوحيد في حال تم احتساب نتيجة لقاء القمة لصالح الزمالك.

وأضاف المصدر أن النادي الأهلي شعر بحالة من "الغموض" خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى التحكيم أو إجراءات قرعة الدور الثاني للبطولة، والتي تمت في سرية تامة وأُعلن عنها فجرًا، وأشار إلى أن هذه الأجواء أثارت شكوكًا داخل النادي حول نزاهة المنافسة.

أزمة مباراة القمة 130

وكانت مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك قد شهدت انسحاب النادي الأهلي وإلغاء المباراة، وذلك في إطار منافسات الدوري المصري، حيث رفض الفريق الأحمر حضور المباراة اعتراضًا على إقامة اللقاء بطاقم تحكيم مصري، وقرر الأهلي عدم الخروج من مقر النادي بالجزيرة والتوجه إلى ستاد القاهرة، مما أدى إلى إلغاء المباراة.

انتهاء معسكر الأهلي

وفي تطور آخر، قام محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، بإخطار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بانتهاء المعسكر، وذلك في أعقاب أزمة مباراة الزمالك الأخيرة وغادر اللاعبون فندق الإقامة متوجهين إلى مقر النادي بالجزيرة، ثم تفرقوا إلى منازلهم.

مصدر: الإنسحاب قرار نهائي ولا رجعة فيه

وأكد المصدر أن قرار الانسحاب من الدوري في حالة احتساب نتيجة القمة لصالح الزمالك هو قرار نهائي ولا رجعة فيه، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي لن يقبل بأي قرارات يرى أنها تمس مصالحه أو تنتهك مبدأ العدالة في المنافسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ‭ ‬الزمالك مجلس ادارة النادي الاهلي مباراة القمة اخبار الأهلي

مواد متعلقة

لاعبو الأهلي يحتفون بجماهير الفريق بعد أزمة السولية بهذه الطريقة (صور)

تحرك جديد من الأهلي بعد أزمة مباراة القمة 130

الأكثر قراءة

بعد تصريحات الحكومة، قيمة ما تصل إليه أسعار المنتجات البترولية مع رفع الدعم نهاية 2025

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

أخبار مصر: قصة تجرد فتاة من ملابسها بالمترو، حريق يلتهم سوق منفلوط، أسعار الوقود بعد رفع الدعم، ضبط أبطال فيديو مشاجرة الجيزة

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، قفزة في ورق العنب والفاصوليا وانخفاض الخيار البلدي

تتجاوز الثلاثينات، درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

سعر السمك اليوم بسوق العبور، المكرونة تتراجع 15 جنيها وارتفاع البوري

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الخميس 13 مارس 2025

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بمبلغ 131 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص

منوعات

المزيد

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 13 رمضان سنة 1364 هـ، وفاة مصطفى المراغي أصغر من تولى مشيخة الأزهر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية