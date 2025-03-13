الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

عرض فتاة اتهمت والدها بهتك عرضها في المطرية على الطب الشرعي

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت  نيابة المطرية  بعرض فتاة اتهمت والدها بهتك عرضها داخل شقتهما على الطب الشرعي لبيان هل تعرضت لاعتداء جنسي من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

 

أب يهتك عرض نجلته بالمطرية

 تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من فتاة ووالدتها اتهمت فيه والدها بالتعدي عليها جسديا وهتك عرضها في نهار رمضان، وعلى الفور شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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