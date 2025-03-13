الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حكام مباراة اليوم الخميس بمنافسات الدوري المصري الممتاز

طلائع الجيش والإسماعيلي،
طلائع الجيش والإسماعيلي، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز حكام مباراة اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

حكام مباراة الطلائع والاسماعيلي، فيتو
حكام مباراة الطلائع والإسماعيلي، فيتو

حكام مباراة طلائع الجيش ضد الإسماعيلي

مباراة طلائع الجيش أمام الإسماعيلي يديرها مصطفى الشهدي حكمًا للساحة ويعاونه كل من محمد فاروق مساعد أول وخالد حسام طه مساعد ثاني وأحمد جمال حكمًا رابعًا وخالد جمال الغندور حكمًا لتقنية الفيديو وعمر فتحي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

 

تامر مصطفى مديرًا فنيًّا للإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تعيين تامر مصطفى مديرًا فنيًّا للفريق خلفًا لـ عماد سليمان. 

ونشرت صفحة الإسماعيلي صورة لمدربها الجديد وعلقت رحلة جديدة نبدأها معًا، تامر مصطفى مديرًا فنيًا للفريق.. لنرحب معًا بالقائد الجديد للدراويش".

ويعد تامر مصطفى ثالث مديرًا فنيًّا يتولى قيادة الدرويش خلال الموسم الحالي بعد حمد إبراهيم وعماد سليمان. 

ويتواجد الإسماعيلي في مجموعة الهبوط من الدوري الممتاز والتي تضم 9 أندية آخرين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الدوري الممتاز طلائع الجيش الاسماعيلي مصطفى الشهدي طلائع الجيش ضد الاسماعيلي

مواد متعلقة

بيراميدز يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي

فاركو يخطف فوزا مثيرا أمام البنك الأهلي 1/2 في الدوري

زد يتخطى غزل المحلة بـ هاتريك شادي حسين في الدوري الممتاز

الدوري المصري على صفيح ساخن.. انسحاب الأهلي يهدد البطولة بالإلغاء.. بيراميدز يشكو عضو اتحاد الكرة السابق.. الزمالك يدعو لاجتماع طارئ.. وسيناريوهات كارثية تنتظر المسابقة

الأكثر قراءة

فتاة تتجرد من ملابسها داخل مترو جامعة القاهرة والشرطة النسائية تسيطر على الموقف

كشف ملابسات تجرد فتاة من ملابسها بمحطة مترو جامعة القاهرة

القبض على طرفي مشاجرة مدينة الفردوس بالجيزة عقب فيديو التعدي

أول صور لاقتحام 4 بلطجية مائدة رحمن في الحسين والأمن يكثف جهوده لضبطهم

الحكومة تكشف موعد رفع الدعم نهائيا عن الوقود (فيديو)

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق منطقة السوق بمنفلوط، والأهالي: أغيثونا البيوت ولعت (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو وريال مدريد يلجآن إلى ركلات الترجيح

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

ابنة إيلون ماسك المتحولة تهاجم والدها بسبب تحديد جنسها قبل ولادتها

الكشف عن أسرار وثائق دفنها بركان عمره 2000 عام

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية