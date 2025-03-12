من المستشفى إلى الملعب كم أنت رائع، رسالة مؤثرة من زوجة رافيينا بعد فوز برشلونة على بنفيكا

برسالة مؤثرة هنأت ناتاليا رودريجيز بيليولي زوجها النجم البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الإسباني بعد فوز الفريق الكتالوني على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 3-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت ناتاليا رودريجيز بيليولي لزوجها رافينيا عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "أنا فخورة جدًّا بك حبيبي منذ الصباح الباكر وأنت في المستشفى مع ابننا، ومع ذلك قمت بعملك مرة أخرى ببراعة كبيرة".

وأضافت: "أنت أب رائع ومحترف! نحن نحبك".



وحجز برشلونة بطاقة التأهل الأولى لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بنفيكا بنتيجة 3-1 مساء أمس الثلاثاء على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد فاز ذهابًا خارج ملعبه بهدف دون رد ليتأهل بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.

وساهم رافينيا في دور كبير بانتصار برشلونة على ملعبه أمام بنفيكا بعدما سجل هدفين في الدقيقة 11 و42.

وينتظر برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك مواجهة الصاعد من لقاء بروسيا دورتموند الألماني مع ليل الفرنسي.

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