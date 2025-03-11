أفضل 15 سيارة خلال شهر فبراير لعام 2025

مبيعات السيارات، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في السوق المصري خلال شهر فبراير الماضي بعد تفوق شيفروليه على المبيعات.

ووفق ما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، إجمالي مبيعات النقل والأتوبيس، بعد نجاح شيفروليه في مواصلة صدارتها لمبيعات سوق المركبات في مصر بفضل تفوقها في قطاع النقل والأتوبيس على باقي الشركات في مصر بفارق كبير, كما تسعى لتعويض مشكلة النقص لديها في مبيعات الملاكي بمصر منذ توقف طرازات لانوس وأفيو ثم أوبترا من خلال طرحها شيفروليه أوبترا الجديدة المصنعة بمصر، وغيرها من فئات المركبات المختلفة في السوق المصري المسجلة للبيع جديدة في فبراير الماضية وهي كالتالي:



1- شيفروليه 1916 مركبة.

2- هيونداي 1733 مركبة.

3- نيسان 1559 مركبة.

4- شيري 1517 مركبة.

5- MG بعدد 1269 مركبة.

6- مرسيدس 830 مركبة.

7- كيا 668 مركبة.

8- جيتور 617 مركبة.

9- تويوتا 570 مركبة.

10- فولكس فاجن 532 مركبة.

11- ميتسوبيشي 488 مركبة.

12- سكودا 402 مركبة.

13- فيات 381 مركبة.

14- بيجو 372 مركبة.

15- BYD بعدد 310 مركبة.

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