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رياضة

دوري أبطال أوروبا، أستون فيلا يضرب بروج بثلاثية نظيفة ويتأهل لربع النهائي

أستون فيلا، فيتو
أستون فيلا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حقق أستون فيلا الإنجليزي فوزا كبيرا أمام ضيفه كلوب بروج بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فيلا بارك، ضمن إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا. 

 

سجل ثلاثية أستون فيلا كل من مارك اسينسيو في الدقيقة 49 وايان مانسين في الدقيقة 57 ومارك اسينسيو في الدقيقة 61.

بهذا الفوز تأهل أستون فيلا للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر فريق أستون فيلا على مجريات الأمور مبكرا، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه كيرياني ساب لاعب كلوب بروج في الدقيقة 16، ليكمل الفريق البلجيكي المباراة بـ10 لاعبين.

وانتهت مباراة الذهاب فى بلجيكا بفوز أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أعلن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي أمام ضيفه فريق كلوب بروج البلجيكي، والمقرر لها في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "فيلا بارك" بمدينة برمنجهام. 

تشكيل أستون فيلا ضد كلوب بروج 

يدخل فريق أستون فيلا مباراته أمام كلوب بروج بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: مارتينيز. 

الدفاع: كاش، كونسا، مينجز وماتسن. الوسط: ماكجين، كامارا وتيليمانس. الهجوم: راشفورد، روجرز وواتكينز. 

تشكيل استون فيلا
تشكيل أستون فيلا، فيتو

أستون فيلا ضد كلوب بروج 

ودخل أستون فيلا اللقاء بأفضلية واضحة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في بلجيكا، ما يمنحه فرصًا متعددة لحسم التأهل، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد لضمان العبور إلى ربع النهائي.

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