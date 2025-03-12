الخميس 13 مارس 2025
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أخبار مصر

الحكومة تكشف موعد رفع الدعم نهائيا عن الوقود (فيديو)

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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اسعار البنزين، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر مستمرة في جهودها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والدولة في أحد جوانب عملية الإصلاح ستقوم بترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه وتحريك أسعار الوقود بشكل تدريجي.

 

خطة الحكومة لسعر متوازن للوقود 

وأوضح متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": سنصل إالى سعر متوازن للوقود، مع الاستمرار في بعض المواد البترولية لتغطية تكلفة المواد البترولية الأخرى، ومن ثم الحفاظ على سعر مقبول ومتوازن للسولار باعتباره سلعة أساسية تؤثر على العديد من الخدمات والأسعار.

نهاية حلقة دعم البنزين 

وأكد: بنهاية العام المالي الحالي سيتم رفع الدعم بالكامل عن المواد البترولية باستثناء البوتاجاز والسولار كونهما يؤثران على أسعار السلع والمواطنين محدودي الدخل.

تحريك اسعار الوقود 


وتابع: سيتم تحريك أسعار الوقود ولكن سيظل هناك دعما للسولار ولن يتم بيعه بالسعر الحقيقي حرصا على محدودي الدخل.
ولفت إلي أنه حتى مع رفع الدعم وتحريك الأسعار للوصول إلى نقطة التوازن بين التكلفة والسعر لكن سيظل هناك مراعاة لمحدودي الدخل من خلال العمل على إيجاد الدعم للسولار والبوتاجاز
 

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