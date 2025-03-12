الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

الحكومة تكشف خطتها لرفع دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025

الوقود
الوقود

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع دعم الوقود، والتي من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية عام 2025، موضحًا أن هناك توازنًا في الدعم بين المنتجات المختلفة، مع الإبقاء على دعم أنبوبة البوتاجاز لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا.  

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الحكومة تعمل على إدارة ملف الوقود بحرص شديد، بما يضمن استقرار السوق المحلية ويحقق التوازن بين توفير الموارد المالية للدولة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية.  

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في تطوير منظومة الدعم والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث سيتم دمج منظومة الكارت الموحد لتشمل التأمين الصحي الشامل، وصرف المعاشات والمرتبات، وبرنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الخدمات المخصصة لذوي الهمم.  

كما تطرق مدبولي إلى عدد من الملفات المهمة، منها تطوير منطقة وسط البلد مع الحفاظ على طابعها المعماري الفريد، وإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" خلال العام المالي المقبل، إلى جانب استهداف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، مؤكدًا أن الاحتياطات الدولارية للدولة مستقرة.  

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تعطي أولوية لقطاعي التعليم والصحة، حيث تصل مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه، مع الإعلان عن طرح 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر مباشرة، في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.  

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رئيس الوزراء الدعم دعم الوقود رفع الدعم

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