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رياضة

فاركو يخطف فوزا مثيرا أمام البنك الأهلي 1/2 في الدوري

فريق فاركو لكرة القدم،
فريق فاركو لكرة القدم، فيتو

الدوري المصري، خطف فريق فاركو فوزا قاتلا أمام ضيفه البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط الأول دون خطورة حقيقية على المرميين، ليكتفي الفريقان بالتعادل السلبي.

تبدل الحال في الشوط الثاني، وكثف كل فريق من ضغطه الهجومي سعيا لخطف هدف التقدم، وهو ما ترجمه البنك الأهلي بإحراز الهدف الأول عن طريق أسامة فيصل في الدقيقة 52.

إنتفض بعدها فريق فاركو وكثف محاولاته الهجومية بحثا عن هدف التعادل وهو ما تحقيق له في الدقيقة 70 عن طريق ياسين مرعي.

وفي الدقيقة 89 يخطف عمرو ناصر هدف قاتل فاركو ليمنح فريقه 3 نقاط غالية.

 

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فريق البنك الأهلي، فيتو
فريق البنك الأهلي، فيتو

تشكيل البنك الأهلي أمام فاركو

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى 

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، محمد بسيونى، يعقوبو 

خط الوسط: سيرجى اكا، سعيدو سيمبورى، احمد ربيع، احمد مدبولى 

خط الهجوم: أسامة فيصل، احمد ريان 

 

تشكيل فاركو أمام البنك الأهلي

أما فريق فاركو فدخل مباراته أمام البنك الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد «شيكا».

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا، ياسين السيد، عمرو ناصر، أحمد محمد فؤاد.

خط الوسط: محمود عماد، محمود جهاد، أحمد شريف.

الهجوم: وليد على فرج، أحمد جمال، عزمي غوما

 

ترتيب فاركو والبنك الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري

 

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فاركو إلى 26 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 29 نقطة في المركز الخامس.

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