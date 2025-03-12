شريف إكرامي يكشف قصة خلافه مع حسام غالي ورأيه في ممدوح عيد

علق الكابتن شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز والأهلي السابق، على صورة المدرب الهولندي مارتن يول مدرب الأهلي الأسبق.

شريف إكرامي: مارتن يول لم يترك بصمة في الأهلي.. وبيراميدز خطوة ناجحة لي

وأكد شريف إكرامي، أنه لم يترك أي بصمة في النادي الأهلي سواء مع اللاعبين أو على مستوى الأداء، مؤكدا أن مارتن يول جاء إلى مصر ليستفيد أكثر مما يُفيد، ولم يضف شيئًا حقيقيًا للأهلي.

شريف إكرامي: ممدوح عيد صديق عزيز

وأشاد إكرامي، خلال لقائه في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، بممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، ووصفه بأنه "صديق عزيز"، مشيدًا بفترة عمله معه في نادي بيراميدز، قائلا: "نحن معًا منذ خمس سنوات في بيراميدز، وإذا لم يكن النادي مكانًا مريحًا لي، لما استمررت فيه حتى موسمي الخامس".

ووجّه رسالة لممدوح عيد، قائلًا: "الحمل ثقيل، لكن أتمنى لك التوفيق في خدمة مصلحة النادي"، موضحا أن كره بعض جماهير الأهلي لنادي بيراميدز يعود للظروف التي تم فيها إنشاء النادي، منوهًا بأن الجمهور يرى أن بيراميدز تم تأسيسه في فترة خلاف مع الكابتن محمود الخطيب، وهذا السبب الرئيسي وراء الحساسية بين الناديين.



شريف إكرامي: "معنديش خلاف مع حسام غالي وطبيعة الحياة باعدت بيننا"

أكد الكابتن شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز والأهلي السابق، أن علاقته بالكابتن حسام غالي كانت قوية خلال فترة لعبهما معًا في الأهلي، موضحا أن الحياة أخذت كل منهما في طريق مختلف، ما أدى إلى عدم وجود تواصل بينهما حاليًا.

وأضاف شريف إكرامي، أنه وحسام غالي كانا أصدقاء لفترة طويلة داخل الملعب، لكن مع مرور الوقت، لم تعد هناك علاقة بيننا، وهذا لا يعني أن هناك خلافًا أو مشكلة، بل هي طبيعة الحياة، مؤكدًا أنه ليس بالضرورة أن يحافظوا على نفس العلاقات طوال العمر.

واستكمل: "هناك أشخاص قضيت معهم سنوات طويلة، لكننا لم نعد نسأل عن بعض، وهذا لا يعني قلة الغلاوة أو وجود خلافات، وأتمنى لحسام غالي كعضو في مجلس إدارة الأهلي كل التوفيق وأن يحقق كل ما يسعى إليه"، مؤكدا أن حسام غالي ليس في المنطقة الرمادية بل هو في المنطقة البيضاء تماما.

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