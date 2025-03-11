شريف إكرامي: "اتعملي سحر في بيتي وشفت الحمام فيه ملايين من الذباب شكله مرعب"

كشف الكابتن شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، عن تعرضه لأعمال سحر، قائلا: "في حاجات أنا مقتنع بها مليون في الميه بس مش هعرف أؤكدها عشان مش هعرف أثبتها والخوض بدون إثبات ده غلط كبير". وذلك ردا على سؤال من الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار".

شريف يكشف كواليس تعرضه للسحر

وكشف شريف إكرامي، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، المذاع على قناة النهار، عن مشاهدته أشياء تؤكد له وجود سحر في منزله، قائلا: "شوفت حاجات حصلت في بيتي وشفت بيتي مليان دبان في الحمام حوالي 5 أو 6 مليون ذبابة في الحمام من العدم وهو ذباب حقيقي والوحيد اللي عارف الموضوع ده مراتي وحصل قدامها".

شريف إكرامي: السحر مذكور في القرآن

وأكد شريف إكرامي، أن السحر موجود ومذكور في القرآن الكريم ولا يصح أن ينكرها أحد، مشيرا إلى أن هناك أشخاص مقربين منه خارج المجال الكروي أخبروه أنه معمول له سحر ولكنه لا يترك نفسه لهذا الأمر، متابعا: "والدتي جاءت بيتي في مرة وقرأت قرآن على المكان لأن المنظر كان مرعب وزن الذباب مرعب وطلبت محدش يدخل الحمام 3 أيام".

شريف إكرامي: أنا متمرد على أي حاجة عقلي لا يقتنع بها ثوابت التربية والدين

أكد شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، أنه لا يحب أن يظهر بشكل مثالي أمام الناس ولكن يحب ترك أثر جيد لأنه شخص مشهور، قائل: "أنا بشوف نفسي مفكر ومتمرد على أي حاجة عقلي لا يقتنع بها وكل حاجة غير حقيقة وثابتة احنا تربينا عليها بشكل اوتوماتيكي".

وأضاف، أننا تربينا على عادات كثيرة ثابتة في التربية والدين، موضحا: "اتعودنا في التربية على ثوابت الدين إننا منسألش وأنا بسأل عن كل حاجة تريحني وعقلي يقتنع بها ولكن اسأل لمعرفة الأسباب دون عملها وأن مضطر".

وأشار شريف اكرامي، إلى أنه وشقيقه الراحل أحمد كانا يعملان في نفس المجال الرياضي، مؤكدا أنه كان موهبة أعلى منه بكثير والكل كان يتنبأ له أنه سيكون نموذج جديد من إكرامي، متابعا: "أنا كنت مجتهد وبحاول اثبت ذاتي لأني كنت طفل غير مدلل".

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