الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شريف إكرامي: مستقبل بيراميدز قوي وقرار الاعتزال مرتبط بإدارة النادي

شريف إكرامي، فيتو
شريف إكرامي، فيتو

أكد الكابتن شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز والأهلي السابق، أن مستقبل كرة القدم في مصر أصبح واعدًا، خاصة بالنسبة للأندية الجماهيرية وتلك التي تمتلك إمكانيات مالية قوية.

 

مستقبل بيراميدز وهذه مشكلته

وأوضح شريف إكرامي، خلال لقائه في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أن جميع الأندية لديها موارد مالية والبعض يعتقد أن بيراميدز لا يمتلك مستقبلًا، لكن هذا غير صحيح، منوهًا إلى أن المشكلة أن النادي يتم التعامل معه وكأنه كيان غير مصري، بسبب الظروف التي نشأ فيها، ما أدى إلى وجود حساسية بينه وبين الأندية الأخرى، وليس الأهلي فقط.

جلسة شريف إكرامي مع إدارة بيراميدز

وتابع: "سأجلس مع الإدارة ونتحدث حال تم عرض تولي منصب إداري ببيراميدز، لن أمانع  لكن في النهاية يعتمد على عدة عوامل، منها مدى قدرتي على الإضافة في هذا الدور، مشيرا إلى أن رغبته الشخصية في الاستمرار كلاعب لعام إضافي".

هدف شريف إكرامي

وأشار شريف إكرامي، إلى أن هدفه كان الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف إكرامي نادي بيراميدز إكرامي الأهلي برنامج اسرار أميرة بدر

مواد متعلقة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين فاركو والبنك في الشوط الأول

شريف إكرامي: لن أترشح لاتحاد الكرة إلا إذا تغيرت المنظومة بالكامل

شريف إكرامي: "اتعملي سحر في بيتي وشفت الحمام فيه ملايين من الذباب شكله مرعب"

شريف إكرامي يكشف مفاجأة في أزمة رمضان صبحي مع الأهلي

الأكثر قراءة

تحرك جديد من الأهلي بعد أزمة مباراة القمة 130

مصر أكبر من الجميع، رسالة نارية من وزير الشباب حول أزمة القمة 130

حقيقة هجوم شاب مصري من محافظة الجيزة على منصة إكس، إيلون ماسك يكشف التفاصيل

بعد أزمة القمة 130، اجتماع حاسم بين وزير الرياضة ومحمود الخطيب

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

تبادل الاتهامات، عمرو السولية يحرر محضرا ضد عضو بالنادي الأهلي

بث مباشر، مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

منوعات

المزيد

الكشف عن أسرار وثائق دفنها بركان عمره 2000 عام

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

أم مكلومة في سوريا تشعل مواقع التواصل

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما مدى وجوب إخراج الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان؟ الإفتاء تجيب

تعرف على أحكام التغني بالقرآن والفرق بين التجويد والترتيل

مفتي الجمهورية: لا يمكن الوصول إلى الفهم الصحيح للدين إلا من خلال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية