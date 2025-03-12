شريف إكرامي: مستقبل بيراميدز قوي وقرار الاعتزال مرتبط بإدارة النادي

أكد الكابتن شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز والأهلي السابق، أن مستقبل كرة القدم في مصر أصبح واعدًا، خاصة بالنسبة للأندية الجماهيرية وتلك التي تمتلك إمكانيات مالية قوية.

مستقبل بيراميدز وهذه مشكلته

وأوضح شريف إكرامي، خلال لقائه في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أن جميع الأندية لديها موارد مالية والبعض يعتقد أن بيراميدز لا يمتلك مستقبلًا، لكن هذا غير صحيح، منوهًا إلى أن المشكلة أن النادي يتم التعامل معه وكأنه كيان غير مصري، بسبب الظروف التي نشأ فيها، ما أدى إلى وجود حساسية بينه وبين الأندية الأخرى، وليس الأهلي فقط.

جلسة شريف إكرامي مع إدارة بيراميدز

وتابع: "سأجلس مع الإدارة ونتحدث حال تم عرض تولي منصب إداري ببيراميدز، لن أمانع لكن في النهاية يعتمد على عدة عوامل، منها مدى قدرتي على الإضافة في هذا الدور، مشيرا إلى أن رغبته الشخصية في الاستمرار كلاعب لعام إضافي".

هدف شريف إكرامي

وأشار شريف إكرامي، إلى أن هدفه كان الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة.

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