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رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين فاركو والبنك في الشوط الأول

فريق فاركو، فيتو
فريق فاركو، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة فاركو أمام البنك الأهلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما الآن، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط الأول دون خطورة حقيقية على المرميين، ليكتفي الفريقان بالتعادل السلبي.

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فريق البنك الأهلي، فيتو
فريق البنك الأهلي، فيتو

تشكيل البنك الأهلي أمام فاركو

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى 

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، محمد بسيونى، يعقوبو 

خط الوسط: سيرجى اكا، سعيدو سيمبورى، احمد ربيع، احمد مدبولى 

خط الهجوم: أسامة فيصل، احمد ريان 

تشكيل فاركو أمام البنك الأهلي

أما فريق فاركو فدخل مباراته أمام البنك الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد «شيكا».

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا، ياسين السيد، عمرو ناصر، أحمد محمد فؤاد.

خط الوسط: محمود عماد، محمود جهاد، أحمد شريف.

الهجوم: وليد على فرج، أحمد جمال، عزمي غوما

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