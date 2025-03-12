شريف إكرامي: لن أترشح لاتحاد الكرة إلا إذا تغيرت المنظومة بالكامل

أكد شريف إكرامي، لاعب نادي بيراميدز والأهلي السابق، أنه لا يعرف ما سيحققه خلال السنوات المقبلة من حياته العملية أو بعد 5 سنوات من الآن، قائلا: "ليس هناك خطوات تسير كما تم التخطيط لها، وأنا مكنتش مخطط للي حصل آخر 5 سنين".

هل خطط شريف إكرامي للرحيل عن الأهلي؟

وأشار شريف إكرامي، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، إلى أنه لم يكن يخطط للرحيل عن النادي الأهلي، وكانت جميع خططه أنه سيعتزل في الأهلي، موضحا أن هناك عددا من المتغيرات التي أثرت على هذه الخطط وتحكمت فيه عدد من القرارات والتي تسببت في اتخاذ قرارات أخرى.

شريف إكرامي مع بيراميدز

وتابع: "لم أكن أتخيل أنني سأستمر في نادي بيراميدز أكثر من 3 سنوات، والآن دي السنة الخامسة، وعقدي سينتهي هذا العام ولم أتحدث مع الإدارة في أي تفاصيل بخصوص التجديد، لأن هناك مباريات مهمة، والموضوع في بيراميدز واضح وسهل، والإدارة تتحدث مع اللاعبين بلغة سهلة، فهو نادي كرة ليس له كم من الأمور السياسية والجماهيرية مثل الأهلي والزمالك".

منصف رئاسة اتحاد الكرة

وأكد حارس مرمى نادي بيراميدز، أنه من الصعب أن يتولى في المستقبل رئاسة اتحاد الكرة، موضحا أنه من الممكن أن يتولى هذا المنصب حال تغيير طريقة الوصول إليه لأن نظام الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة يحتاج لما وصفهم بـ"لعيبة انتخابات"، مضيفًا: "أنا مش لعيب انتخابات".

وأضاف، أنه من الممكن أن يضيف الكثير لهذا المنصب، مؤكدًا أن العمل العام حاليًا في مصر في كرة القدم صعب جدًا، متابعًا: "لو واحد عايز يغير حاجة وله فكر مستحيل يعملها لوحده ولا عمره يقدر يعملها في فترة زمنية تخصه هو.. ده بيبقى في شغل سنين".

وأوضح أنه يمكن الترشح لمنصب في العمل العام خاص بالكرة في مصر حال أن يكون المنظومة بأكملها تتعامل بنفس الشكل والطريقة والأسلوب، مضيفًا: "يبقى الناس كلها عايزة تتخلص من الثقافة القديمة وتبدأ تحط الكرة المصرية في المكانة التي تستحقها سواء في اتحاد الكرة والصحافة ومجالس إدارات الأندية سعتها يكون نفسي اكون في العمل العام".

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