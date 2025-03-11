شريف إكرامي يكشف مفاجأة في أزمة رمضان صبحي مع الأهلي

أكد الكابتن شريف اكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، أن الأهلي لم يستغن عنه وهو الذي ترك الفريق وغادر في توقيت يقتنع فيه تماما وأنه غادر بمنتهى الاحترام، موضحا أن ما حدث بعد تركه الأهلي بحوالي 5 أشهر موضوع له علاقة بالسياسة وربط مغادرة رمضان صبحي به.

علاقة شريف إكرامي بـ رمضان صبحي

وأوضح شريف إكرامي، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن رمضان صبحي بمثابة شقيق له وأنه يحبه، قائلا: "أكيد كان ليا رأي في موضوع ترك رمضان صبحي الأهلي لكن ده مش معناه أن قرار رمضان هو قراري وأنا مكنتش مقتنع أنه يروح بيراميدز".

موقف شريف إكرامي من عودة رمضان صبحي من إنجلترا

واستكمل: "أنا كنت ضد رجوع رمضان صبحي من انجلترا لكن رجع عشان عايز يرجع وهو عنده قرار وعايز يرجع عشان الأهلي وهو شخص عاطفي وساعات مشاعره لها جزء كبير من القرار لكن أنا راجل عقلاني"، مؤكدا أنه يفتقد جمهور الأهلي وعاش في الأهلي أحلى أيام حياته وحقق كل ما يتمناه من حب الناس والشهرة".

شريف اكرامي: رمضان صبحي اتظلم اتسلم للجمهور ولم يخطئ في حق الأهلي

وأكد الكابتن شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، أن رمضان صبحي تعرض للظلم لأنه لم يخطئ في حق النادي الأهلي وهو فقط اتخذ قرار عكس الثقافة السائدة،قائلا: "رمضان عمل حاجة عكس الثقافة السائدة أنه اختار يروح مكان مش جماهيري وهو لم يخل بوعده مع النادي".

وأوضح شريف إكرامي، أنه خلال اختيار الذهاب لبيراميدز هو كان أصلا معار للنادي الاهلي، مضيفا: "مقتنع أن الحقيقة في موضوع رمضان صبحي تظهر مع الوقت ولو في عروض جاءت لرمضان خلال وجوده في الأهلي ده أمره يخصه ومينفعش اتكلم بلسانه".

وشدد شريف اكرامي، على أن هناك أشخاص ينتهزون فرصة حديثه عن رمضان صبحي ليعتبروا أنه تصريحات من رمضان نفسه لكن هو ليس متحدث باسمه، مختتما كلامه في هذا الموضوع: "رمضان مارس حقه في الاختيار عكس الثقافة والأصوات والشعارات اللي عايشين فيها بقالنا سنين وإن اللي يختار غير الاهلي كأنه عمل جريمة ورمضان اتسلم للجمهور".

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